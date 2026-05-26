Roland Garros oggi Darderi-Ofner | orario precedenti e dove vedere il match

Oggi si gioca al primo turno di Roland Garros tra Luciano Darderi e Sebastian Ofner. La partita si svolge martedì 26 maggio. Entrambi i tennisti sono in campo per la prima volta in questa edizione dello Slam francese. L'incontro si svolge in un orario non specificato e sarà visibile su canali dedicati al torneo. Non sono stati forniti dettagli sui precedenti tra i due giocatori.

(Adnkronos) – Luciano Darderi in campo al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, l'azzurro affronterà al primo turno dello Slam francese l’austriaco Sebastian Ofner. Il match del tennista italiano sarà il quarto e ultimo in programma sul campo 7. Nel singolare maschile sarà impegnato in giornata anche Matteo Arnaldi, contro l'olandese Tallon Griekspoor. Ecco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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