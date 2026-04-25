A Londra va in scena la mostra David Bowie | You' re Not Alone a 10 anni dalla morte del grande artista Il video di Amicait

(askanews) – A Londra David Bowie rivive in una nuova mostra immersiva e multimediale, David Bowie: You’re Not Alone. Dieci anni dopo la sua scomparsa a 69 anni, al Lightroom i visitatori potranno rivedere le sue performance più famose, da Ziggy Stardust agli ultimi anni, come se fosse sul palco, con proiezioni sulle pareti e sul pavimento. «Un’esperienza che lo rende davvero vivo» hanno detto alcuni fan del Duca Bianco dopo aver visto la mostra, «ti senti come se fossi nel bel mezzo di un suo concerto». GUARDA LE FOTO Gli outfit più iconici di David Bowie dagli anni 60 al 2000. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA David Bowie, a Londra la mostra immersiva “You’re Not Alone” Amica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Londra va in scena la mostra David Bowie: You're Not Alone, a 10 anni dalla morte del grande artista. Il video di Amica.it

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