Mercoledì 10 giugno 2026 alle 18 si terrà a Roma la presentazione del libro “Partire a razzo e finire a ca.”, che affronta le difficoltà nel mondo del lavoro per le persone oltre i 40 anni. L’evento si concentra sui temi dell’occupazione, delle esperienze professionali e delle possibilità di reinserimento lavorativo. È previsto un momento di confronto pubblico, rivolto a chi desidera approfondire le sfide e le opportunità legate alla fase di carriera successiva ai 40 anni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un appuntamento per parlare di occupazione, esperienza e nuove opportunità. Mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 18.30, presso la sede di Interline International Travel in Via Nazionale 204 a Roma, verrà presentato il libro di Katiuscia Laneri “Partire a razzo e finire a ca. – Fatti e misfatti di una over 40 in cerca di occupazione”, un’opera che affronta con ironia e lucidità il tema della ricerca del lavoro in età adulta. Un racconto tra esperienze reali, ostacoli e autoironia. Attraverso uno stile brillante e diretto, il volume esplora le difficoltà, le contraddizioni e le situazioni spesso paradossali che possono emergere durante il percorso di reinserimento professionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - A Roma la presentazione del libro “Partire a razzo e finire a ca.” dedicato alle sfide del lavoro dopo i 40 anni

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