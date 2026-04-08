Il comandante anarchico a Fiorenzuola la presentazione del libro dedicato a Emilio Canzi

Sabato 11 aprile alle 17 si terrà al ridotto del teatro Verdi di Fiorenzuola la presentazione del libro “Il comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del ‘900”. L’evento vedrà la partecipazione degli autori Christian Donelli, Franco Sprega e Cristiano Maggi. La pubblicazione si concentra sulla figura di Emilio Canzi e sulle sue azioni nel primo Novecento.

Sabato 11 aprile, alle ore 17, al ridotto del teatro Verdi di Fiorenzuola, sarà presentato il libro “Il comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del ‘900” con la presenza degli autori Christian Donelli, Franco Sprega e Cristiano Maggi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Il comandante anarchico, l’album privato di Emilio Canzi svela la dimensione umana di un eroe della ResistenzaNella storia della Resistenza italiana, accanto ai nomi più noti, spiccano figure che hanno inciso in profondità, pur restando ai margini della... “Parlerò di te”: a Villabate la presentazione del libro dedicato a Giovanna BonsignoreStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Domenica... Il comandante anarchico, a Fiorenzuola la presentazione del libro dedicato a Emilio CanziSabato 11 aprile, alle ore 17, al ridotto del teatro Verdi di Fiorenzuola, sarà presentato il libro Il comandante anarchico e le sue battaglie nel cuore del ‘900 con la presenza degli autori ... ilpiacenza.it Il comandante anarchico, l’album privato di Emilio Canzi svela la dimensione umana di un eroe della ResistenzaNella storia della Resistenza italiana, accanto ai nomi più noti, spiccano figure che hanno inciso in profondità, pur restando ai margini della memoria pubblica. Emilio Canzi è una di queste. La sua ... ilfattoquotidiano.it