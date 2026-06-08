A Piero Pelù il Premio Amnesty sezione big per brano SOS

Il brano “S.O.S”, scritto e interpretato da Piero Pelù, ha vinto il 24° Premio Amnesty International Italia nella categoria Big. La premiazione si è svolta a Rovigo. La vittoria riguarda il riconoscimento per il miglior brano nella sezione dedicata agli artisti di grande calibro. La canzone è stata scelta tra i brani presentati quest’anno per il premio.

ROVIGO – È il brano “S.O.S”, scritto e cantato da Piero Pelù, a vincere il 24° Premio Amnesty International Italia per la sezione Big. Il riconoscimento è promosso da Amnesty International Italia, insieme all’associazione Voci per la Libertà, per premiare il miglior brano sui diritti umani pubblicato da un artista o gruppo di spicco della musica italiana nell’anno precedente. Un modo per mettere in luce artisti e canzoni che possano sensibilizzare su temi legati ai diritti umani attraverso il linguaggio universale della musica. “S.O.S ci sprona a parlare del genocidio israeliano nella Striscia di Gaza coi tempi del presente, perché le bambine e i bambini palestinesi, quelli ancora in vita, continuano a mangiare pane e violenza, più la seconda che il primo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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