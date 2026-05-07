Ecco le 10 canzoni finaliste del Premio Amnesty per i big della musica italiana

Sono state annunciate le dieci canzoni finaliste del 24° Premio Amnesty dedicato ai grandi della musica italiana. Tra i brani selezionati ci sono pezzi con temi vari e artisti provenienti da stili diversi, tutti riconosciuti per le loro contribuzioni nel panorama musicale nazionale. La lista comprende canzoni che hanno ottenuto riconoscimenti e attenzione nel corso dell'ultimo anno, portando così a una fase finale che valorizza la varietà e la qualità della musica italiana contemporanea.

Bambole di pezza ROVIGO – Ci sono artisti e temi molto diversi fra i dieci finalisti del 24° Premio Amnesty International Italia, sezione Big, istituito nel 2003 da Amnesty International Italia e Voci per la Libertà per premiare la migliore canzone sui diritti umani pubblicata nell’anno precedente da un cantante italiano affermato. Eccoli: Bambole di pezza con “Senza permesso” (Dolci Piccirillo Rossi Cerri Ungarelli Spigaroli Conocchia); Baustelle con “Canzone verde, amore tossico” (Bianconi Bazzoli Bianconi Brasini Nardelli); Diodato con “Non ci credo più” (Diodato); Ginevra con “Femina” (Lubrano); Ibla con “Rituale” (Iacono); Fiorella Mannoia con “Eroi” (Abbate Mannoia Rapetti Mogol Di Francesco); Murubutu con “Minuscola” ( Mariani Gazzoli Flores Mariani); La Niña con ”Figlia d’ ‘a tempesta” (Moccia Maddaluno); Piero Pelù con “S.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Ecco le 10 canzoni finaliste del Premio Amnesty per i big della musica italiana Notizie correlate Partono le audizioni per la Capitale italiana della Cultura 2028, ecco il calendario delle città finalisteLe date sono quelle del 26 e 27 febbraio, quando nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma si avvicenderanno le audizioni delle dieci... Premio MUSA della Critica Cinemusicale: annunciate le colonne sonore finaliste della stagione 2025Il Premio MUSA della Critica Cinemusicale entra nel vivo della sua terza edizione e annuncia ufficialmente le opere finaliste dedicate alla... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Ecco le 10 canzoni finaliste del Premio Amnesty per i big della musica italiana; I 10 finalisti del premio Amnesty 2026; Le 10 canzoni finaliste del Premio Amnesty per i big della musica italiana; Premio Amnesty International Italia, i 10 finalisti. IL RICONOSCIMENTO - Ecco le 10 canzoni finaliste del Premio Amnesty per i big della musica italianaCi sono artisti e temi molto diversi fra i dieci finalisti del 24° Premio Amnesty International Italia, sezione Big, istituito nel 2003 da Amnesty International Italia e Voci per la Libertà per premia ... napolimagazine.com Musica e diritti umani: ecco i 10 finalisti del Premio Amnesty International Italia - Sezione Big @vocixlaliberta amnesty.it/i-10-finalisti… x.com La persona vincitrice verrà scelta dalla giuria attraverso le segnalazioni di merito ad Amnesty Lombardia utilizzando il form che si trova nella sezione del sito dedicata al premio Leggi tutto - facebook.com facebook