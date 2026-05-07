Ecco le 10 canzoni finaliste del Premio Amnesty per i big della musica italiana

Da lopinionista.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state annunciate le dieci canzoni finaliste del 24° Premio Amnesty dedicato ai grandi della musica italiana. Tra i brani selezionati ci sono pezzi con temi vari e artisti provenienti da stili diversi, tutti riconosciuti per le loro contribuzioni nel panorama musicale nazionale. La lista comprende canzoni che hanno ottenuto riconoscimenti e attenzione nel corso dell'ultimo anno, portando così a una fase finale che valorizza la varietà e la qualità della musica italiana contemporanea.

Bambole di pezza ROVIGO – Ci sono artisti e temi molto diversi fra i dieci finalisti del 24° Premio Amnesty International Italia, sezione Big, istituito nel 2003 da Amnesty International Italia e Voci per la Libertà per premiare la migliore canzone sui diritti umani pubblicata nell’anno precedente da un cantante italiano affermato. Eccoli: Bambole di pezza con “Senza permesso” (Dolci Piccirillo Rossi Cerri Ungarelli Spigaroli Conocchia); Baustelle con “Canzone verde, amore tossico” (Bianconi Bazzoli Bianconi Brasini Nardelli); Diodato con “Non ci credo più” (Diodato); Ginevra con “Femina” (Lubrano); Ibla con “Rituale” (Iacono); Fiorella Mannoia con “Eroi” (Abbate Mannoia Rapetti Mogol Di Francesco); Murubutu con “Minuscola” ( Mariani Gazzoli Flores Mariani); La Niña con ”Figlia d’ ‘a tempesta” (Moccia Maddaluno); Piero Pelù con “S.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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