A Piero Pelù il Premio Fiorenza 2026 FOTO

A Firenze è stato consegnato il Premio Fiorenza 2026 a un noto cantante. La cerimonia si è svolta in occasione di un evento ufficiale, durante il quale si è sottolineato il ruolo del destinatario come figura di rilievo nella comunità locale. La motivazione ufficiale fa riferimento alla sua carriera musicale e al rapporto con la città.

“Firenze rende omaggio a uno dei suoi cittadini più rappresentativi, riconosciuto non solo per il suo percorso pubblico ma soprattutto per l’impegno civico e il profondo legame con la città”. Con l'accompagnamento di queste parole è stato conferito a Piero Pelù il Premio Fiorenza 2026, nell’ambito della Settimana del Fiorentino, durante la cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi nella Sala Ex San Carlo dei Barnabiti. "Premiare Piero Pelù con il Premio Fiorenza - commenta Mirco Rufilli, presidente del Quartiere 1 e referente della Settimana del Fiorentino - significa riconoscere il valore di un cittadino che, con il suo impegno e la sua presenza nella vita pubblica, ha saputo rappresentare Firenze ben oltre i confini cittadini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - A Piero Pelù il Premio Fiorenza 2026 / FOTO Articoli correlati Leggi anche: Piero Pelù in lutto: è morto il papà Giovanni Piero Pelù incontra il pubblico al Teatrodante Carlo MonniFirenze, 19 marzo 2026 - “Che gioia rivedersi tutti al Damo per proiettare Rumore dentro e per poi parlare tutti insieme in sala!”: sono parole di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piero Pelù Temi più discussi: Premio Fiorenza a Piero Pelù. Cena al Torrino; Piero Pelù incontra il pubblico al Teatrodante Carlo Monni per la proiezione del suo documentario Rumore dentro; Piero Pelù e Raffaele Casarano: a Taranto l’unica data italiana di un incontro esplosivo; Pelù e Casarano, unica data italiana all’Orfeo. Piero Pelù incontra il pubblico al Teatrodante Carlo MonniFirenze, 19 marzo 2026 - Che gioia rivedersi tutti al Damo per proiettare Rumore dentro e per poi parlare tutti insieme in sala!: sono parole di Piero Pelù che incontrerà il pubblico al Teatrodante ... lanazione.it Festival dei Popoli 2025, Piero Pelù si racconta a FirenzeIn anteprima al cinema La Compagnia mercoledì 5 novembre dalle ore 21, Piero Pelù. Rumore dentro di Francesco Fei. Il cantante sarà presente in sala per un viaggio intimo nella sua vita e carriera. mymovies.it Cosa succede questo weekend a Taranto e dintorni Dalla classe senza tempo di Drusilla Foer al rock-jazz esplosivo di Piero Pelù, passando per il talento mondiale di Roberta Di Laura. E non finisce qui: Eduardo a Carosino, il rap di Nayt a Bari e la magia d - facebook.com facebook