A Pescara per la prima volta il coordinamento nazionale dei Giovani Manager di Federmanager

Da ilpescara.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pescara si tiene per la prima volta il coordinamento nazionale dei Giovani Manager di Federmanager.

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La città di Pescara ospita per la prima volta il coordinamento nazionale dei Giovani Manager di Federmanager. Venerdì 13 giugno l'Aurum sarà sede del coordinamento nazionale dei Giovani Manager di Federmanager, l'appuntamento che riunisce i coordinatori regionali provenienti da tutta Italia per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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