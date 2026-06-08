A Pescara per la prima volta il coordinamento nazionale dei Giovani Manager di Federmanager
A Pescara si tiene per la prima volta il coordinamento nazionale dei Giovani Manager di Federmanager.
La città di Pescara ospita per la prima volta il coordinamento nazionale dei Giovani Manager di Federmanager. Venerdì 13 giugno l'Aurum sarà sede del coordinamento nazionale dei Giovani Manager di Federmanager, l'appuntamento che riunisce i coordinatori regionali provenienti da tutta Italia per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie e thread social correlati
Buona la prima di Baldini sulla panchina dell’Italia: la Nazionale dei giovani supera 1-0 il LussemburgoL’Italia under 21 ha battuto 1-0 il Lussemburgo in un’amichevole allo Stade de Luxembourg.
Allo spazio teatro No'hma il centro nazionale della marionetta di Tunisi per la prima volta in Italia con BlackoutAl teatro No’hma, spazio dedicato alle arti performative, arriva per la prima volta in Italia lo spettacolo Blackout, interpretato dal Centro...
Argomenti più discussi: Pescara ospiterà per la prima volta il coordinamento dei Giovani Manager di Federmanager; Pescara ospita per la prima volta il Coordinamento Nazionale dei Giovani Manager di Federmanager; Kairos, nella Marsica uno spazio di confronto autentico per i giovani; A scuola per diventare i leader europei del futuro. L'Istao formerà 40 manager.
#Pescara ospita all’Aurum il Coordinamento Nazionale dei Giovani Manager @Federmanager . Un confronto su innovazione, competenze e futuro del lavoro. @ladolcevitamag_ #ladolcevitamagazine #13giugno x.com
Domattina alle 10.30 con il collega Paolucci, torneremo sulla valutazione del manager della Asl di Pescara. Tra i tanti aspetti ci stiamo concentrando su quello delle liste di attesa, un criterio giusto per la valutazione di un manager di una Asl. I tempi delle liste - Facebook facebook
Pescara ospita il Coordinamento Nazionale dei Giovani Manager di FedermanagerAll’Aurum di Pescara il 13 giugno il Coordinamento Nazionale dei Giovani Manager dedicato a innovazione e sviluppo manageriale ... abruzzonews.eu