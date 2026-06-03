Buona la prima di Baldini sulla panchina dell’Italia | la Nazionale dei giovani supera 1-0 il Lussemburgo

Notizia in breve

L’Italia under 21 ha battuto 1-0 il Lussemburgo in un’amichevole allo Stade de Luxembourg. La rete decisiva è arrivata nel secondo tempo, senza ulteriori segnature. La partita si è svolta senza pubblico presente. La Nazionale ha concluso il match con questa vittoria, dopo aver superato le recenti delusioni legate alla mancata qualificazione ai prossimi Mondiali.