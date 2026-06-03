Buona la prima di Baldini sulla panchina dell’Italia | la Nazionale dei giovani supera 1-0 il Lussemburgo
L’Italia under 21 ha battuto 1-0 il Lussemburgo in un’amichevole allo Stade de Luxembourg. La rete decisiva è arrivata nel secondo tempo, senza ulteriori segnature. La partita si è svolta senza pubblico presente. La Nazionale ha concluso il match con questa vittoria, dopo aver superato le recenti delusioni legate alla mancata qualificazione ai prossimi Mondiali.
Messa da parte la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali, l’Italia guidata da Silvio Baldini vince 1-0 nel match amichevole contro il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg. Nel primo tempo gli Azzurri ci mettono mezz’ora per carburare gli azzurri poi sprecano due buone occasioni con Pisilli e Koleosho. Ad inizio ripresa sblocca il match Pio Esposito con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. L’Italia va ancora vicina al gol con il palo colpito da Pisilli. Poi spazio ai tanti giovani, protagonisti di queste convocazioni. Tra tutti spicca l’attesissimo Samuele Inàcio, attaccante classe 2008 e figlio dell’ex Napoli Pià, passato dall’Atalanta al Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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