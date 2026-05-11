Allo spazio teatro No' hma il centro nazionale della marionetta di Tunisi per la prima volta in Italia con Blackout

Al teatro No’hma, spazio dedicato alle arti performative, arriva per la prima volta in Italia lo spettacolo Blackout, interpretato dal Centro Nazionale della Marionetta di Tunisi. L’evento rientra nell’edizione 20252026 del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro, che si svolge tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. La rappresentazione si inserisce nel programma del festival e porta in scena una produzione del centro tunisino.

L’edizione 20252026 del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro prosegue mercoledì 13 e giovedì 14 maggio con Blackout, portato in scena dal Centro Nazionale della Marionetta di Tunisi. Lo spettacolo è liberamente tratto dall'opera di Maurice Maeterlinck, The Blind.Il regista.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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