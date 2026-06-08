A Palermo migliaia di loghi aziendali non registrati | Confartigianato organizza un seminario per insegnare come tutelarsi

A Palermo, migliaia di loghi aziendali non sono registrati, secondo quanto riferito da Confartigianato. La confederazione ha organizzato un seminario per illustrare come le imprese possano proteggere i propri marchi, attraverso procedure di registrazione. Il marchio d’impresa è considerato un elemento chiave per rappresentare l’identità di un’azienda, racchiudendo aspetti come storia, qualità e affidabilità. La formazione mira a sensibilizzare sulla necessità di tutelare legalmente i propri loghi.

Il marchio d’impresa rappresenta il patrimonio più grande di un’azienda, l’elemento distintivo capace di racchiudere storia, qualità e credibilità sul mercato. Eppure, la cultura della tutela legale preventiva è ancora un percorso in piena evoluzione tra le micro e piccole imprese del territorio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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