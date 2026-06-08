A Palermo migliaia di loghi aziendali non registrati | Confartigianato organizza un seminario per insegnare come tutelarsi

Da palermotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Palermo, migliaia di loghi aziendali non sono registrati, secondo quanto riferito da Confartigianato. La confederazione ha organizzato un seminario per illustrare come le imprese possano proteggere i propri marchi, attraverso procedure di registrazione. Il marchio d’impresa è considerato un elemento chiave per rappresentare l’identità di un’azienda, racchiudendo aspetti come storia, qualità e affidabilità. La formazione mira a sensibilizzare sulla necessità di tutelare legalmente i propri loghi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il marchio d’impresa rappresenta il patrimonio più grande di un’azienda, l’elemento distintivo capace di racchiudere storia, qualità e credibilità sul mercato. Eppure, la cultura della tutela legale preventiva è ancora un percorso in piena evoluzione tra le micro e piccole imprese del territorio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sempre più case "smart", Confartigianato organizza un incontro dedicato agli installatori specializzatiIl mercato delle case smart in Italia ha superato 1 miliardo di euro, con crescita guidata da sistemi di sicurezza e efficienza energetica.

Felpe con loghi contraffatti e giocattoli non sicuri: sequestrati 145 mila prodotti tra Palermo, Partinico e CariniDurante un'operazione nelle province di Palermo, Partinico e Carini sono stati sequestrati circa 145 mila prodotti, tra cui felpe con loghi...

Temi più discussi: VIDEO | Da Achille Lauro a Sal Da Vinci, svelato il cast del concerto di Radio Italia: testimonial Marco Masini; Radio Italia Live – Il Concerto fa il bis a Palermo il 28 giugno; Radio Italia Live, Lagalla Ci piacerebbe che ogni serata a Palermo fosse così; Il concertone di Radio Italia a Palermo, da Achille Lauro a Sal Da Vinci: tutti i cantanti.

a palermo migliaia diConfartigianato Palermo presente alle celebrazioni del 2 Giugno a PalermoAnche Confartigianato Palermo ha partecipato alle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, svoltesi a Palermo alla presenza delle autorità civili e mi ... blogsicilia.it

a palermo migliaia diAnniversario di Capaci a Palermo, corteo e iniziative per mantenere viva la memoriaA Palermo centinaia di associazioni e migliaia di cittadini si sono radunati per il 34esimo anniversario della strage di Capaci per chiedere verità, giustizia e continuità della memoria ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web