Felpe con loghi contraffatti e giocattoli non sicuri | sequestrati 145 mila prodotti tra Palermo Partinico e Carini

Durante un'operazione nelle province di Palermo, Partinico e Carini sono stati sequestrati circa 145 mila prodotti, tra cui felpe con loghi falsificati, calzature, borse, cinture, oggetti per la casa e giocattoli. I controlli hanno riguardato un tendone privo di autorizzazioni, dove non si trovavano registratori di cassa. Nessuna persona è stata arrestata durante le operazioni.

Diversi i commercianti denunciati perché trovati in possesso di merce falsa, priva di marchiatura CE o delle istruzioni. Scoperti anche un magazzino e una tensostruttura dove veniva custodita la merce. Elevate sanzioni per decine di migliaia di euro C’erano felpe, scarpe, borse e cinture con marchi contraffatti, ma anche prodotti per la casa e giocattoli custoditi in un tendone privo di autorizzazioni e dove non c’era neanche l’ombra di un registratore di cassa. La guardia di finanza ha sequestrato 145 mila articoli all’interno di tre negozi che si trovano tra Palermo, Carini e Partinico, denunciando contestualmente in Procura i responsabili delle varie attività e togliendo dal mercato merce falsa che potenzialmente avrebbe potuto danneggiare il mercato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Felpe con loghi contraffatti e giocattoli non sicuri: sequestrati 145 mila prodotti tra Palermo, Partinico e Carini Articoli correlati Carnevale, dalle maschere alle parrucche: non sicuri o contraffatti, sequestrati oltre 500mila prodotti(Adnkronos) – Articoli per il Carnevale non sicuri o contraffatti, 54 persone segnalate in provincia di Napoli. Giocattoli pericolosi, 3mila pezzi sequestrati. Tra questi anche dei Labubu contraffattiTREVISO - Maxi sequestro di giocattoli non conformi al regolamento dell'Unione europea. Contenuti utili per approfondire Felpe con loghi contraffatti e... Discussioni sull' argomento Blitz della Polizia Locale al mercato dello Stadio: due denunciati per merce contraffatta; Merce contraffatta al mercato dello Stadio: due persone denunciate e sequestri; Merce contraffatta al mercato dello stadio di Verona: denunciati due venditori; Merce contraffatta al mercato dello Stadio: due denunce e maxi sequestro della Polizia locale. Tamponamento sul lungomare, arriva la Finanza. Nel bagagliaio felpe e giubbotti contraffatti, scatta la denunciaL’attenzione dei finanzieri è stata attirata da un trolley di grandi dimensioni presente all’interno di uno dei veicoli coinvolti, dal quale fuoriuscivano alcuni capi di abbigliamento confezionati ... lanazione.it Le felpe pre-gara del Como sono semplicemente stupende. @comofootball - facebook.com facebook Felpe, giacche e poltroncine: la Protezione civile si rifà il look x.com