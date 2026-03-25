Felpe con loghi contraffatti e giocattoli non sicuri | sequestrati 145 mila prodotti tra Palermo Partinico e Carini

Da palermotoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'operazione nelle province di Palermo, Partinico e Carini sono stati sequestrati circa 145 mila prodotti, tra cui felpe con loghi falsificati, calzature, borse, cinture, oggetti per la casa e giocattoli. I controlli hanno riguardato un tendone privo di autorizzazioni, dove non si trovavano registratori di cassa. Nessuna persona è stata arrestata durante le operazioni.

Diversi i commercianti denunciati perché trovati in possesso di merce falsa, priva di marchiatura CE o delle istruzioni. Scoperti anche un magazzino e una tensostruttura dove veniva custodita la merce. Elevate sanzioni per decine di migliaia di euro C’erano felpe, scarpe, borse e cinture con marchi contraffatti, ma anche prodotti per la casa e giocattoli custoditi in un tendone privo di autorizzazioni e dove non c’era neanche l’ombra di un registratore di cassa. La guardia di finanza ha sequestrato 145 mila articoli all’interno di tre negozi che si trovano tra Palermo, Carini e Partinico, denunciando contestualmente in Procura i responsabili delle varie attività e togliendo dal mercato merce falsa che potenzialmente avrebbe potuto danneggiare il mercato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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