Sempre più case smart Confartigianato organizza un incontro dedicato agli installatori specializzati
Il mercato delle case smart in Italia ha superato 1 miliardo di euro, con crescita guidata da sistemi di sicurezza e efficienza energetica. Confartigianato ha programmato un incontro dedicato agli installatori specializzati nel settore, per approfondire le novità e le opportunità di questa crescita. L’evento si rivolge a professionisti interessati a sviluppare competenze e aggiornarsi sulle tecnologie emergenti nel campo delle case intelligenti.
Il mercato delle “smart home” in Italia ha superato la quota storica di 1 miliardo di euro, trainato da sicurezza ed efficienza energetica. Una rivoluzione tecnologica che sta investendo con forza anche la Sicilia e, in particolare, l'area metropolitana di Palermo. Secondo le ultime stime di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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