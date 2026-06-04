Sempre più case smart Confartigianato organizza un incontro dedicato agli installatori specializzati

Notizia in breve

Il mercato delle case smart in Italia ha superato 1 miliardo di euro, con crescita guidata da sistemi di sicurezza e efficienza energetica. Confartigianato ha programmato un incontro dedicato agli installatori specializzati nel settore, per approfondire le novità e le opportunità di questa crescita. L’evento si rivolge a professionisti interessati a sviluppare competenze e aggiornarsi sulle tecnologie emergenti nel campo delle case intelligenti.