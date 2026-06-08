A Matierno in scena il Musical Inclusivo La nostra realtà | protagonisti oltre 60 minori dei Centri Polifunzionali

Notizia in breve

Martedì 10 giugno alle 19 si svolgerà il musical inclusivo “La nostra realtà” presso gli spazi esterni di un centro polifunzionale a Matierno. La rappresentazione coinvolge oltre 60 minori provenienti dai Centri Polifunzionali. L’evento è organizzato da tre associazioni: Musikattiva, Prometeo 82 e Incantastorie. La performance si svolge all’esterno di una ex scuola elementare, con il coinvolgimento diretto di bambini e adolescenti in un contesto di inclusione sociale.