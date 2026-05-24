Il liceo Canova porta la magia degli anni ' 60 al Diego Fabbri | in scena il musical Sixties

Notizia in breve

Al Teatro Diego Fabbri di Forlì andrà in scena il musical “Sixties”, portato in scena dal liceo Canova. Lo spettacolo si svolgerà sul palco del teatro e rappresenterà gli anni Sessanta attraverso canzoni e scene coreografiche. La rappresentazione è stata organizzata dall’istituto scolastico e coinvolgerà studenti e insegnanti. La messa in scena è prevista per una data ancora da comunicare.