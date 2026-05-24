Il liceo Canova porta la magia degli anni ' 60 al Diego Fabbri | in scena il musical Sixties

Da forlitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Teatro Diego Fabbri di Forlì andrà in scena il musical “Sixties”, portato in scena dal liceo Canova. Lo spettacolo si svolgerà sul palco del teatro e rappresenterà gli anni Sessanta attraverso canzoni e scene coreografiche. La rappresentazione è stata organizzata dall’istituto scolastico e coinvolgerà studenti e insegnanti. La messa in scena è prevista per una data ancora da comunicare.

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Il palcoscenico del Teatro Diego Fabbri di Forlì si prepara a fare un suggestivo tuffo nel passato, dritto nei colorati e rivoluzionari anni Sessanta. Venerdì 29 maggio, alle 20, i ragazzi del Liceo Artistico e Musicale Statale "Antonio Canova" porteranno infatti in scena "Sixties", un grande. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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