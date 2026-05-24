Il liceo Canova porta la magia degli anni ' 60 al Diego Fabbri | in scena il musical Sixties
Al Teatro Diego Fabbri di Forlì andrà in scena il musical “Sixties”, portato in scena dal liceo Canova. Lo spettacolo si svolgerà sul palco del teatro e rappresenterà gli anni Sessanta attraverso canzoni e scene coreografiche. La rappresentazione è stata organizzata dall’istituto scolastico e coinvolgerà studenti e insegnanti. La messa in scena è prevista per una data ancora da comunicare.
Il palcoscenico del Teatro Diego Fabbri di Forlì si prepara a fare un suggestivo tuffo nel passato, dritto nei colorati e rivoluzionari anni Sessanta. Venerdì 29 maggio, alle 20, i ragazzi del Liceo Artistico e Musicale Statale "Antonio Canova" porteranno infatti in scena "Sixties", un grande. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Quando l'arte si fa carne: al Teatro Diego Fabbri va in scena l'umanità senza barriere
Arte e memoria nel murales degli studenti del Liceo Canova inaugurato a VillagrappaUn murales realizzato dagli studenti del Liceo Canova è stato inaugurato a Villagrappa, portando un intervento artistico nel quartiere.