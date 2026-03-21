Barnum a Legnano | il musical dei diversi in scena

A Legnano va in scena “Barnum”, un musical che racconta storie di diversità e coraggio. La rappresentazione coinvolge il pubblico con i personaggi e le scene che ne fanno parte, portando in scena un messaggio di inclusione attraverso il teatro. La produzione vede protagonisti attori locali e si svolge in un teatro della città, attirando l’attenzione degli appassionati di musical.

La comunità teatrale di Legnano si prepara ad accogliere una narrazione che celebra l’audacia imprenditoriale e la diversità umana. Domenica 29 marzo alle 17.30, il Teatro Città di Legnano Tirinnanzi ospiterà L’Incredibile Show di P.T. Barnum, prodotto dalla compagnia La Fabbrica del Cioccolato. Questo evento non è solo uno spettacolo, ma un punto di incontro per famiglie e appassionati d’arte locale, con biglietti accessibili a 10 euro per gli adulti e 8 euro per le categorie agevolate. L’iniziativa nasce da un gruppo attivo da oltre vent’anni, fondato nel 2003 da giovani legati alle parrocchie cittadine con l’obiettivo di creare un progetto artistico aperto a tutti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barnum a Legnano: il musical dei diversi in scena Articoli correlati Storia di Barnum sognatore audace: il musical al TirinnanziLa compagnia “La Fabbrica del Cioccolato”, uno delle associazioni più attive in campo teatrale a Legnano, porta in scena “L’Incredibile Show di P. Leggi anche: “Jesus Christ Superstar”: il musical dei musical in scena al Teatro Govi Una raccolta di contenuti su Barnum a Legnano il musical dei diversi... Argomenti discussi: Storia di Barnum sognatore audace: il musical al Tirinnanzi; Storia di Barnum sognatore audace | il musical al Tirinnanzi. Storia di Barnum sognatore audace: il musical al TirinnanziLa compagnia La Fabbrica del Cioccolato, uno delle associazioni più attive in campo teatrale a Legnano, porta in ... msn.com