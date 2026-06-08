a macerata confermato parcaroli

Al secondo turno delle elezioni comunali a Macerata, il candidato del centrodestra è stato riconfermato come sindaco con oltre il 52% dei voti. La sua vittoria ha portato alla conferma della sua posizione dopo il primo turno. Non sono stati segnalati altri dati ufficiali sui risultati. La consultazione ha visto una partecipazione significativa, con i cittadini che sono andati alle urne per esprimere la propria preferenza. La vittoria si è concretizzata senza contestazioni note.

L’imprenditore è anche presidente della provincia e ha sfiorato la rielezione al primo turno fermandosi al 49,96% delle preferenze Al ballottaggio il sindaco Sandro Parcaroli, candidato per il centrodestra, è stato confermato a Macerata per guidare la giunta cittadina con oltre il 52% delle preferenze. Un risultato prevedibile a fronte del risultato di due settimane fa, quando sfiorò per una manciata di voti la rielezione al primo turno, fermandosi poco sotto il 50%, al 49,96% delle preferenze. Oltre alla vocazione politica, Parcaroli è un imprenditore visionario, che nel 1982 ha fondato la società Med Computer a Macerata, diventata uno dei primi reseller di prodotti Apple in Italia, quando ancora il brand di Cupertino non godeva di un tale successo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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TG EMME. Ballottaggio confermato a Macerata. Parcaroli e Orioli verso il ricorso, le possibili allea

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