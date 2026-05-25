A Macerata trionfano Sandro Parcaroli e il centrodestra

A Macerata, il centrodestra ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali. Dopo aver scrutinato circa un quarto delle sezioni, il candidato del centrosinistra ha dichiarato la sconfitta, basandosi sui dati forniti dai rappresentanti di lista nei seggi rimanenti. La candidatura di centrosinistra ha finora raccolto meno voti rispetto a quella del centrodestra, che si avvia a conquistare la maggioranza dei seggi. La situazione rimane in evoluzione con il conteggio ancora in corso.

Dopo 10 sezioni scrutinate su 44 il candidato sindaco di centrosinistra di Macerata Gianluca Tittarelli ha annunciato sul proprio profilo Facebook la sconfitta in base ai dati in suo possesso comunicatigli dai rappresentanti di lista sparsi nei rimanenti seggi.Sandro ParcaroliSandro Parcaroli è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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