Il centrodestra si avvicina alla vittoria alle elezioni comunali a Macerata, con il candidato Parcaroli in testa al fotofinish. La campagna elettorale si è svolta senza l’afflusso atteso del cosiddetto “popolo del referendum”, che ha preferito non partecipare alle urne. La vittoria sembra ormai certa, anche se lo scrutinio finale non è ancora concluso. Il risultato segna un risultato positivo per il centrodestra, che si conferma dominante anche nei territori locali.

Doveva essere la riscossa del campo largo dopo la batosta delle regionali di settembre, ma evidentemente il ’mitologico’ popolo del referendum – invocato dal centrosinistra anche nelle Marche – a questo giro è rimasto a casa. Il centrodestra (e dintorni) di governo scaccia i fantasmi e cala un quasi cappotto nei Comuni che contano: fa il bis al primo turno a Senigallia, vince bene a San Benedetto dopo la parentesi del commissario, è davanti a Macerata dove Parcaroli viaggia in bilico tra il bis al primo turno e un ballottaggio con Tittarelli (candidato del campo largo) da maneggiare comunque con cura. Giallo elettorale. E a Fermo i civici... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centrodestra pigliatutto. Macerata al fotofinish. Parcaroli è in testa

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