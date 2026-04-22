La provincia di Pescara è la più smart in Abruzzo con l' app P di Poste Italiane

In Abruzzo, la provincia di Pescara si distingue come la più attiva nell’uso dell’app “P” di Poste Italiane. Circa 114.000 utenti hanno scaricato e utilizzano regolarmente questa applicazione, che permette di accedere a diversi servizi e prodotti del gruppo in modo digitale. L’app rappresenta un punto di riferimento unico per gli utenti della zona che vogliono gestire le proprie operazioni postali e finanziarie tramite smartphone.

La provincia di Pescara è la più “smart” d’Abruzzo con l’app “P” di Poste Italiane. Sono infatti già circa 114mila gli utenti che utilizzano la nuova applicazione che rappresenta un unico punto di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi del gruppo.In media, dunque, a usare la nuova app sono.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Poste Italiane, con l'app "P" oltre 150mila utenti attivi nel 2025 in provincia di AvellinoLa transizione digitale di Poste è una realtà da record anche in provincia di Avellino, dove sono circa 150. Poste italiane, in provincia di Frosinone app "P" da record, usata da più di un cittadino su treLa transizione digitale di Poste Italiane è una realtà da record in provincia di Frosinone. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al via i lavori di riqualificazione dell'ufficio postale di Manoppello che diventa polis; Poste Italiane apre a Chieti uno spazio coworking h24 con 18 postazioni e uffici; Chieti Scalo, attivo nuovo spazio di coworking alle Poste; Poste Italiane Lavora con noi: assunzioni 2026 per Postini e altre figure. La provincia di Pescara è la più smart in Abruzzo con l'app P di Poste ItalianeLa provincia di Pescara è la più smart d’Abruzzo con l’app P di Poste Italiane. Sono infatti già circa 114mila gli utenti che utilizzano la nuova applicazione che rappresenta un unico punto di ... ilpescara.it Pescara, interruzione idrica del 13 aprile: Poste Italiane garantisce continuità dei servizi e uffici apertiPoste Italiane assicura continuità dei servizi durante l’interruzione idrica del 13 aprile in provincia di Pescara: uffici aperti, Postamat attivi e recapito garantito ... abruzzonews.eu Dal 1° maggio 2026 Poste Italiane avvia una delle più profonde riorganizzazioni degli ultimi anni - facebook.com facebook #Francobollo commemorativo di Papa Francesco, ad un anno dalla scomparsa. La vignetta riproduce una foto di papa Bergoglio che, in piazza San Pietro tra i fedeli, libera una colomba in segno di pace. Visita la sezione #Filatelia del nostro sito: filatelia.poste x.com