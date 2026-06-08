A Francavilla Fontana la scienza protagonista a scuola anche grazie alle donne da Nobel

Da brindisireport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Francavilla Fontana si è svolta la Fiera delle Scienze “S.H.E. - Stem Horizons for Equality”, con un focus sulla promozione della scienza tra gli studenti. L’evento ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i giovani ai temi scientifici, evidenziando il ruolo delle donne premiate con il Nobel nel campo. La manifestazione ha coinvolto studenti e insegnanti, offrendo esposizioni e attività legate alle discipline STEM.

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FRANCAVILLA FONTANA - La scienza protagonista a scuola: successo per la Fiera delle Scienze “S.H.E. - Stem Horizons for Equality”. Al primo istituto comprensivo “A. Moro - P. Virgilio Marone” di Francavilla Fontana, la serata del 3 giugno è stata dedicata alla conoscenza, all'innovazione e alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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