Francavilla Fontana | piano da 5,4 milioni per il polo industriale PIP

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Francavilla Fontana è stato approvato un piano da 5,4 milioni di euro destinato al polo industriale PIP, con interventi che riguardano principalmente la viabilità e i servizi della zona. L'amministrazione comunale ha annunciato che i fondi serviranno a migliorare le infrastrutture e le reti locali. Tuttavia, in assenza di finanziamenti ZES, il Comune potrebbe affrontare rischi legati alla mancanza di risorse per completare gli interventi previsti.

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? Punti chiave Come cambierà concretamente la viabilità e i servizi della zona PIP?. Quali rischi corre il Comune se non ottiene i fondi ZES?. Perché l'amministrazione ha già pronto il progetto per i cantieri?. Quanto inciderà l'investimento del Comune sul bilancio cittadino?.? In Breve Cofinanziamento comunale del 10% pari a 540 mila euro in caso di esito positivo.. Assessori Domenico Attanasi e Carmine Sportillo gestiscono urbanistica, bilancio e attività produttive.. Interventi su viabilità, illuminazione, reti idriche, fognarie e gestione acque meteoriche.. Progetto pronto per l'attuazione tramite fondi FSC 2021-2027 e risorse regionali.. Il Comune di Francavilla Fontana ha presentato una candidatura da 5,4 milioni di euro alla Struttura di Missione ZES per trasformare radicalmente la propria area industriale PIP.🔗 Leggi su Ameve.eu

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