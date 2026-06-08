Verrà presentato venerdì 12 giugno alle 19 presso il Deutsches Institut Florenz il saggio della scrittrice Viviana Spada intitolato ‘Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi’. L’evento prevede la lettura di estratti e un dibattito con l’autrice. La pubblicazione analizza temi e influenze dell’autore tedesco e del suo legame con le opere di autori svizzeri e italiani. La partecipazione è aperta al pubblico.

Il prossimo venerdì 12 giugno, alle 19,00 presso la sede del Deutsches Institut Florenz di Firenze, in Borgo Ognissanti, 9 sarà presentato il saggio ‘Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi’ (Casa Editrice Il filo di Arianna), della giornalista e scrittrice Viviana Spada sulla letteratura del viaggio con un focus particolare sull’attualità del pensiero di Hermann Hesse nel Terzo Millennio. Accolto con favore da critica e pubblico, il volume conduce in un itinerario ideale, dalla Svizzera al Tibet, passando per le vette dello spirito e i luoghi dell’anima: in questo saggio narrativo l’autrice intraprende un percorso fisico e interiore che si. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - A Firenze sarà presentato ‘Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi’, il saggio della scrittrice Viviana Spada

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