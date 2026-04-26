Una scrittrice e attivista femminile ha fondato un’associazione dedicata alle donne che promuove il coraggio e l’impegno civico. La sua proposta di un femminismo pratico invita le donne a partecipare attivamente alla vita pubblica, anche in un contesto di possibili strumentalizzazioni politiche. Recentemente, ha riproposto il motto “L’ora del ben fare è subito”, una frase attribuita a una santa del Trecento, che sottolinea l’urgenza di agire.

“L ’ora del ben fare è subito”. Se la forma suona vecchiotta (del resto si racconta che l’abbia detto per prima Caterina da Siena, in pieno Trecento) il senso della frase è più che attuale: è immortale. Questo motto l’ha usato Sofia Bisi Albini, classe 1856, quando ha fondato durante la Prima guerra mondiale la Lega delle seminatrici di coraggio, nome che incuriosisce troppo per non approfondire. Gloria Steinem, la scrittrice e icona femminista premiata con il “Women of Vision Award” X Leggi anche › Tutte le puntate del vodcast di iO Donna dedicato alle “Donne nella Storia” E proprio La seminatrice di coraggio si intitola l’opera prima di Antonella Giuffrè (edizioni tre60), che racconta la storia di Maria, rimasta sola a gestire le proprietà di famiglia sui monti Iblei quando il marito Pietro parte per la Grande Guerra.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Scrittrice, promotrice di alleanze femminili, è stata fondatrice della Lega delle seminatrici di coraggio. Il suo femminismo pragmatico chiama le signore a partecipare alla vita del Paese. Anche a rischio di strumentalizzazioni propagandistiche

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