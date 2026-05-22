Hackerare la mente il saggio scritto da Pierguido Iezzi e Don Gennaro Fusco presentato alla Lumsa

Alla Lumsa è stato presentato il saggio intitolato “Hackerare la mente”, scritto da Pierguido Iezzi e Don Gennaro Fusco. L’evento è stato organizzato dall’Università Lumsa in collaborazione con Paoline International. Durante l’incontro, sono state discusse alcune tematiche relative ai rischi e alle implicazioni dell’uso della tecnologia sulla mente umana. La presentazione si è svolta in un contesto accademico, coinvolgendo studenti e docenti interessati all’argomento.

(Adnkronos) – L’incontro, promosso da Università LUMSA e Paoline International, ha acceso il dibattito sui temi della manipolazione digitale, della disinformazione online e dell’influenza che parole, immagini e algoritmi esercitano quotidianamente sulla percezione della realtà e sulle scelte individuali. L'occasione è nata dalla presentazione del volume "Hackerare la mente. Parole, algoritmi e inganni. Come difendere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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