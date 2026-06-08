A Fiorenzuola la mostra Nelle viscere della luce di Luca Isidori
Domenica 14 giugno alle 10:30 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Nelle viscere della luce” di Luca Isidori, presso la Chiesa della Buona Morte in via Liberazione a Fiorenzuola. La mostra sarà aperta al pubblico e resterà visitabile nei giorni successivi.
Domenica 14 giugno alle 10,30 alla Chiesa della Buona Morte in via Liberazione a Fiorenzuola, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica Nelle viscere della luce di Luca Isidori.Durante l’inaugurazione è prevista una performance poetico-musicale con l’artista Luca Isidori e il compositore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie e thread social correlati
Dalle Viscere, La Forma: mostra collettiva a cura di Alessandro BaffigiDalla Galleria Viscerale arriva una mostra collettiva intitolata “Dalle viscere, la forma”, curata da Alessandro Baffigi.
Avellino redime il suo silenzio sepolto: viaggio nelle viscere della città invisibileAvellino rivela uno strato nascosto della sua storia, un mondo sotterraneo che si cela sotto la superficie quotidiana.