A Fiorenzuola la mostra Nelle viscere della luce di Luca Isidori

Da ilpiacenza.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno alle 10:30 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Nelle viscere della luce” di Luca Isidori, presso la Chiesa della Buona Morte in via Liberazione a Fiorenzuola. La mostra sarà aperta al pubblico e resterà visitabile nei giorni successivi.

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Domenica 14 giugno alle 10,30 alla Chiesa della Buona Morte in via Liberazione a Fiorenzuola, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica Nelle viscere della luce di Luca Isidori.Durante l’inaugurazione è prevista una performance poetico-musicale con l’artista Luca Isidori e il compositore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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