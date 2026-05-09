Avellino redime il suo silenzio sepolto | viaggio nelle viscere della città invisibile

Avellino rivela uno strato nascosto della sua storia, un mondo sotterraneo che si cela sotto la superficie quotidiana. Camminando per le zone centrali, le facciate appaiono ordinarie e senza particolari segni di vita, ma sotto di esse si nasconde un’area meno nota, fatta di passaggi e spazi dimenticati. Questa realtà sotterranea rappresenta un aspetto poco conosciuto della città, spesso ignorato dai passanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

C'è una città dentro la città. Non la si vede camminando frettolosi lungo i marciapiedi del centro, non la si intuisce guardando le facciate che il tempo ha reso neutre, quasi dimesse.Eppure è lì, stratificata nel tufo e nella memoria collettiva, sepolta sotto le generazioni che si sono succedute.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il boato nelle viscere della montagna, svelato il mistero del Gran Sasso(Adnkronos) – Una ricerca multidisciplinare pubblicata sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature ha analizzato un evento acustico di forte... Radcliff, nelle viscere del pianetaIn un passato indeterminato, com’è sempre la dimensione del mito, incontriamo una figura straordinaria per capacità e imprese. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Avellino redime il suo silenzio sepolto: viaggio nelle viscere della città invisibile. Battiamo l’Avellino di corto muso e torniamo a respirare. A novanta dalla fine siamo salvi!La diretta Live di Empoli-Avellino dallo Stadio Castellani per la 37a giornata di Serie B, gara decisiva per gli azzurri per la salvezza ... pianetaempoli.it Avellino, da Festa, Nargi e Pizza: tre progetti per l’operaAperta la Dogana, resta il nodo niente affatto secondario della gestione. L’apertura diventa passerella elettorale, e non potrebbe essere altrimenti al netto dell’invito di Perrotta ... ilmattino.it