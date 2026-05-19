Dalle Viscere La Forma | mostra collettiva a cura di Alessandro Baffigi

Dalla Galleria Viscerale arriva una mostra collettiva intitolata “Dalle viscere, la forma”, curata da Alessandro Baffigi. L’esposizione raccoglie le opere di artisti come Anna Muzi Falconi, Luca Pollice, Stefano Puzzo, Alfonso Umali e Luca Vanoli. La rassegna presenta una varietà di approcci e stili, offrendo una panoramica delle diverse modalità di espressione artistica. La mostra sarà aperta al pubblico fino a una data da definire.

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