Dalle Viscere La Forma | mostra collettiva a cura di Alessandro Baffigi
Dalla Galleria Viscerale arriva una mostra collettiva intitolata “Dalle viscere, la forma”, curata da Alessandro Baffigi. L’esposizione raccoglie le opere di artisti come Anna Muzi Falconi, Luca Pollice, Stefano Puzzo, Alfonso Umali e Luca Vanoli. La rassegna presenta una varietà di approcci e stili, offrendo una panoramica delle diverse modalità di espressione artistica. La mostra sarà aperta al pubblico fino a una data da definire.
Galleria Viscerale presenta “Dalle viscere, la forma”, mostra collettiva che riunisce le ricerche di Anna Muzi Falconi, Luca Pollice, Stefano Puzzo, Alfonso Umali, Luca Vanoli. L’opening si terrà giovedì 21 maggio alle ore 18.00 presso gli spazi della galleria in Via Angelo della Pergola 11. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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