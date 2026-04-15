Torna Musica Maestro! l' estate modenese si accende nel parco della Casa Museo Pavarotti

Da modenatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Pavarotti torna nel parco della Casa Museo con la sesta edizione di Musica Maestro!: un appuntamento che ha superato il primo lustro di vita e che ogni anno si conferma tra i momenti più attesi dell’estate modenese.Nata originariamente come una scommessa per far vivere la dimora.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

Torna “Musica Regina in Villa” International Music Festival: la V edizione accende Torino tra musica, arte e visioniDal 28 giugno al 5 luglio 2026 torna a Torino “Musica Regina in Villa” International Music Festival, giunto alla sua quinta edizione e pronto a...

Leggi anche: Il centro si accende di colori: torna la Fluo Run tra fitness, musica e corsa

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: ‘Musica maestro!’. Tutti a casa Pavarotti per scoprire l’opera con le grandi star; MUSICA MAESTRO! LA SESTA EDIZIONE IN RICORDO DEL GRANDE TENORE; Bologna città della musica In ricordo del maestro Teo Ciavarella; Concerto del Maestro Donato D’Antonio.

musica maestro torna musica maestro lMUSICA MAESTRO! LA SESTA EDIZIONE IN RICORDO DEL GRANDE TENOREL’intervista a Nicoletta Mantovani, Presidente Fondazione Luciano Pavarotti Sta per tornare uno dei momenti più attesi dell’estate modenese: Musica Maestro, la rassegna estiva in programma dal 21 giug ... tvqui.it

musica maestro torna musica maestro l’Musica maestro!’. Tutti a casa Pavarotti per scoprire l’opera con le grandi starDal 21 giugno al 12 luglio ci sarà la rassegna di appuntamenti che intreccerà note, musica e memoria nel nome del tenore . Nicoletta Mantovani: Non c’è modo migliore per accogliere l’estate. msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.