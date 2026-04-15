Torna Musica Maestro! l' estate modenese si accende nel parco della Casa Museo Pavarotti
La Fondazione Pavarotti torna nel parco della Casa Museo con la sesta edizione di Musica Maestro!: un appuntamento che ha superato il primo lustro di vita e che ogni anno si conferma tra i momenti più attesi dell’estate modenese.Nata originariamente come una scommessa per far vivere la dimora.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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