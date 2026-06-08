A Faenza La Cena delle Stelle l' evento che unisce buona cucina e solidarietà

Otto stelle Michelin, quattro chef, mille emozioni, un solo obiettivo: sostenere la lotta contro il cancro in Romagna. Mercoledì 10 giugno, il Villa Abbondanzi Resort di Faenza riaprirà le sue porte alla solidarietà con "La Cena delle Stelle" dell'Istituto Oncologico Romagnolo: ormai una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Francesco Panella e la sua ricerca della buona cucina italiano all'estero: «Ci vorrebbero giorni per raccontare gli obbrobri che ho assaggiato, ma la cosa emozionante sono le storie delle persone che ci sono dietro»Francesco Panella, ristoratore romano, ha dedicato molto tempo a esplorare la cucina italiana all'estero.

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Verso la Romagna. A Faenza con il sindaco Massimo Isola, poi a Cervia con il candidato sindaco Mirko Boschetti x.com

A Faenza torna la Cena itineranteVenerdì 29 maggio 2026, a partire dalle ore 19, il Distretto A di Faenza ospita la XIX edizione della Cena Itinerante, intitolata quest’anno FuoriTrama – non c’è trippa per gatti. L’evento propone c ... ravenna24ore.it

La Cena Itinerante a Casa tua a Faenza. Come si reinventa una festa di piazza di successoA Faenza l’appuntamento con il weekend della Cena Itinerante è una tradizione moderna decisamente apprezzata. Promossa annualmente, da più di dieci anni, nel pieno della primavera, la kermesse è ... gamberorosso.it