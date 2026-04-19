Francesco Panella, ristoratore romano, ha dedicato molto tempo a esplorare la cucina italiana all'estero. In un’intervista, ha raccontato di aver assaggiato numerosi piatti che definisce obbrobri, ma ha anche condiviso le storie delle persone che ha incontrato nel suo percorso. Cresciuto nella tradizione della sua trattoria, ha fatto della sua passione per la buona cucina un viaggio tra culture diverse e incontri autentici.

In questi nuovi episodi, in onda ogni lunedì in prima serata, Francesco Panella e i suoi compagni di avventure faranno tappa a Bucarest, Bratislava, Colonia, Glasgow, Anversa, Malta, Malaga e Osaka: un percorso fatto di città, sapori e soprattutto di storie. Storie di italiani che hanno scelto di lasciare il proprio Paese per costruire all’estero le loro attività; ma anche storie di connazionali che vivono lontano dall’Italia e che, sedendosi al tavolo di un ristorante, cercano di ritrovare i profumi e i sapori delle proprie origini. Francesco, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione di Little Big Italy? «È appena andato in onda il novantratreesimo episodio, ed è incredibile come questo format mi sorprenda sempre di più.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Panella e la sua ricerca della buona cucina italiano all'estero: «Ci vorrebbero giorni per raccontare gli obbrobri che ho assaggiato, ma la cosa emozionante sono le storie delle persone che ci sono dietro»

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