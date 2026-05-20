A Faenza la 19esima edizione della Cena Itinerante | cucina case aperte corti segrete e memoria urbana

C’è un momento, ogni anno, in cui il Distretto A smette di essere soltanto un quartiere e torna a essere una promessa. Una di quelle promesse nate quasi per gioco, nelle prime edizioni della Cena Itinerante, quando aprire una porta, accendere una luce in una corte interna o apparecchiare in uno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Cena Itinerante: con la XIX edizione Non cè trippa per gatti

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