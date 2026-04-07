Merano diventa capitale del benessere | il ritorno dello yoga che cura

A Merano si prepara il 14° Yoga Meeting, in programma il 18 e 19 aprile 2026 nella Kurhaus. L’evento si focalizza sulla connessione tra pratiche di yoga e studi scientifici, con un tema dedicato alla guarigione attraverso l’armonia. La manifestazione intende consolidare la città come punto di riferimento nel settore del benessere e dello yoga.

Lo yoga continua a evolversi, intrecciando tradizione e ricerca scientifica. Il 14° Yoga Meeting di Merano, in programma il 18 e 19 aprile 2026 nella Kurhaus, mette al centro proprio questa trasformazione con il tema Healing Harmony. Un concetto che non riguarda solo il benessere emotivo, ma una visione integrata del corpo, sostenuta anche da evidenze scientifiche recenti. Negli ultimi anni, la letteratura internazionale ha consolidato il ruolo dello yoga come strumento complementare nella gestione dello stress, del dolore cronico e dei disturbi dell’umore. Una revisione pubblicata nel 2024 sull’ International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, condotta dalla University of Edinburgh, ha evidenziato come la pratica contribuisca a migliorare la resilienza del sistema nervoso e a favorire un invecchiamento più sano. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Merano diventa capitale del benessere: il ritorno dello yoga che cura Yoga Nilaya porta lo yoga nelle scuole di Lecco: un progetto educativo per il benessere emotivo degli studentiIl progetto nasce da un ascolto attento del territorio e dei bisogni emergenti nel mondo scolastico, come spiega la stessa Valentina: "Sono sempre... Leggi anche: La vacanza che cura: cresce il turismo del benessere Si parla di: Merano. Pari Opportunità, cambia il modello: la Commissione diventa Consulta tra nodo normativo e nuovo assetto; Terme Merano, a vent’anni dall’apertura non sono più solo terme.