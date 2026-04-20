Più intenso più contemporaneo | il power yoga conquista anche chi non ama lo yoga

Il power yoga, una versione più intensa e moderna dello yoga, sta guadagnando popolarità anche tra chi in passato non aveva mai considerato questa pratica. Nato negli Stati Uniti come rivisitazione dell’Ashtanga, si distingue per un approccio più dinamico e fisico rispetto alle tradizionali forme di yoga. Questa disciplina si concentra su sequenze rapide e movimenti energici, offrendo un’alternativa più impegnativa e adatta a chi cerca una sfida fisica.

Il power yoga è una forma di yoga dinamico, fisico e contemporaneo, nata negli Stati Uniti come reinterpretazione occidentale dell’ Ashtanga. Mantiene il legame con il respiro e con la concentrazione, ma elimina la rigidità delle sequenze tradizionali, lasciando più libertà nella costruzione della pratica. Power yoga cos’è. Si tratta di uno yoga fluido, in cui le posizioni si susseguono senza pause, creando un vero e proprio allenamento. Il ritmo è sostenuto, la componente muscolare è centrale, e il lavoro sul corpo diventa più evidente rispetto a forme più meditative. È spesso definito yoga dinamico proprio perché combina movimento continuo, forza e coordinazione, avvicinandosi, per intensità, a discipline come l’allenamento funzionale, ma con una base più consapevole e respirata.🔗 Leggi su Amica.it

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