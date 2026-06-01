Immacolata è sparita nel nulla | l' appello della famiglia per ritrovare la 22enne

Immacolata Panico, 22 anni, è scomparsa a Pomigliano d'Arco. La famiglia ha diffuso un appello chiedendo aiuto per ritrovarla. La giovane è scomparsa ieri mattina e non si hanno notizie sul suo luogo attuale. La polizia sta conducendo le indagini, ma al momento non ci sono aggiornamenti sugli spostamenti o eventuali elementi utili a rintracciarla.

Sono ore di apprensione a Pomigliano d'Arco dove, da ieri mattina, è scomparsa Immacolata Panico, 22 anni. La giovane l'ultima volta è stata vista al Centro Direzionale di Napoli. A lanciare l'appello è stata la famiglia che ha diffuso diversi annunci anche sui social."Si cerca Immacolata Panico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paura per Immacolata Panico, la ragazza è scomparsa da domenica: l'appello della famigliaImmacolata Panico, una ragazza di 22 anni, è scomparsa domenica mattina a Napoli.

Famiglia sparita nel nulla, campo base a Tarcento e soccorsi in azioneNelle prime ore di questa mattina, un punto di coordinamento è stato istituito a Tarcento per gestire le operazioni di ricerca di una famiglia...

Si parla di: Ragazza scomparsa a Pomigliano: l’appello per ritrovarla.

Ore di apprensione a Napoli, Immacolata è scomparsa a 22 anni. La famiglia: AiutateciOre di apprensione a Napoli per la scomparsa di Immacolata Panico, la ragazza di 22 anni, originaria di Pomigliano D’Arco, sparita nel nulla dalla mattinata di ieri. A lanciare l’allarme è stata la fa ... msn.com

Napoli, scomparsa ragazza di 22 anni: ansia per Immacolata PanicoOre di grande apprensione per la scomparsa di Immacolata Panico a Napoli. La giovane ha 22 anni e la sua famiglia ha lanciato un appello per trovarla. Ragazza di 22 anni scomparsa a Napoli: ansia per ... notizie.it