Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le polemiche riguardo a un'indagine su un sistema di appartamenti utilizzato da alcune persone coinvolte in attività illegali. La pista che collegava magistrati e boss è scomparsa nel nulla, lasciando senza riscontro le ipotesi iniziali. Le difese degli interessati sono apparse poco credibili e hanno coinvolto diversi protagonisti. La situazione rimane complessa e ancora poco chiara, con molte domande senza risposte precise.

La domanda è: è davvero tutto già stato chiarito sulla stagione delle indagini su "mafia e appalti" sul prima e sul dopo la stagione delle stragi? O è una storia ancora tutta da riscrivere? E ancora: siamo certi che tutte le piste investigative siano state percorse fino in fondo? O alcune, pur fondate su elementi concreti e convergenti, sono rimaste ai margini senza che se ne comprendano le ragioni? Video su questo argomento Inchiesta "mafia-appalti", Capezzone: smontata la bufala grillina. Ecco come sono andate le cose Inchiesta "mafia-appalti", Capezzone: smontata la bufala grillina. Ecco come sono andate le cose Domande che tornano attuali mentre riaffiorano conversazioni, rapporti anomali e pagamenti in parte in nero di immobili.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il "metodo" degli appartamenti: sparita nel nulla la pista su magistrati e boss

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