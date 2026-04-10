A Reggio Calabria torna La Primavera della Bellezza | presentata la terza edizione del festival delle arti

Da reggiotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Reggio Calabria è stata presentata la terza edizione del festival “La Primavera della Bellezza” nel salone dei Lampadari di palazzo San Giorgio. L’evento si svolgerà nei prossimi mesi e vedrà protagonisti vari artisti e iniziative legate alle arti visive e culturali. La manifestazione si svolge nella città, coinvolgendo diversi spazi pubblici e privati, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio artistico locale.

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con l’arte e la cultura: è stata infatti presentata, presso il salone dei Lampadari di palazzo San Giorgio, la terza edizione del festival “La Primavera della Bellezza”. All’incontro hanno preso parte il sindaco facente funzioni della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Tono, ecco la terza edizione del festival del Politecnico delle Arti

Ternana Women, presentata a Palazzo Primavera la terza edizione di "Hola and the big dream"Al Palazzo Primavera 200 studenti all’anteprima del nuovo capitolo del progetto educativo tra calcio, crescita personale e futuro Il nuovo capitolo,...

Temi più discussi: Pasquetta a Reggio Calabria, tra turisti di prossimità e partenze annullate; Distinguished Gentleman’s Ride; Pasqua 2026, svolta meteo in Calabria: torna il sole anche in riva allo Stretto; Reggio, la ‘Primavera della Bellezza torna al Castello Aragonese’.

reggio calabria a reggio calabria torna‘Vinitaly and the City’ torna al Sud. Debutto a Reggio sullo Stretto‘Vinitaly and the City’ torna in Calabria e approda per la prima volta a Reggio Calabria. La manifestazione diffusa collegata al Vinitaly è in programma l’1 e 2 agosto 2026 sul lungomare Falcomatà, ... quotidiano.net

A Reggio Calabria torna La Primavera della Bellezza: tutto pronto per la conferenza stampaGiovedì 9 Aprile alle ore 10:30, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione de La Primavera della Bellezza. Saranno pr ... strettoweb.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.