A Reggio Calabria torna La Primavera della Bellezza | presentata la terza edizione del festival delle arti

A Reggio Calabria è stata presentata la terza edizione del festival “La Primavera della Bellezza” nel salone dei Lampadari di palazzo San Giorgio. L’evento si svolgerà nei prossimi mesi e vedrà protagonisti vari artisti e iniziative legate alle arti visive e culturali. La manifestazione si svolge nella città, coinvolgendo diversi spazi pubblici e privati, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio artistico locale.

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con l’arte e la cultura: è stata infatti presentata, presso il salone dei Lampadari di palazzo San Giorgio, la terza edizione del festival “La Primavera della Bellezza”. All’incontro hanno preso parte il sindaco facente funzioni della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Tono, ecco la terza edizione del festival del Politecnico delle Arti Ternana Women, presentata a Palazzo Primavera la terza edizione di "Hola and the big dream"Al Palazzo Primavera 200 studenti all’anteprima del nuovo capitolo del progetto educativo tra calcio, crescita personale e futuro Il nuovo capitolo,... Temi più discussi: Pasquetta a Reggio Calabria, tra turisti di prossimità e partenze annullate; Distinguished Gentleman’s Ride; Pasqua 2026, svolta meteo in Calabria: torna il sole anche in riva allo Stretto; Reggio, la ‘Primavera della Bellezza torna al Castello Aragonese’. ‘Vinitaly and the City’ torna al Sud. Debutto a Reggio sullo Stretto‘Vinitaly and the City’ torna in Calabria e approda per la prima volta a Reggio Calabria. La manifestazione diffusa collegata al Vinitaly è in programma l’1 e 2 agosto 2026 sul lungomare Falcomatà, ... quotidiano.net A Reggio Calabria torna La Primavera della Bellezza: tutto pronto per la conferenza stampaGiovedì 9 Aprile alle ore 10:30, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione de La Primavera della Bellezza. Saranno pr ... strettoweb.com Depositate 367 pagine di consulenza alla Procura di Reggio Calabria. Escluse sostanze tossiche, indicato un quadro clinico complesso all’origine del decesso - facebook.com facebook Pinakes, tavolette in argilla del V sec. a.C. ideate e prodotte dai ceramisti di Locri per la devozione a Persefone. In ambito cultuale locrese era correlato alla fanciulla che diventa donna. Conservate tra il museo di Locri e Reggio Calabria #Calabria #ancient #a x.com