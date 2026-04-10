Torna il festival Orlando tra arti performative e cinema

A Bergamo torna il festival Orlando, un appuntamento dedicato alle arti performative e al cinema. Quest’anno il festival si concentra sul tema delle geografie sessuoaffettive, proponendo un percorso che invita a riflettere su argomenti ancora considerati tabù. Promosso dall’associazione culturale Immaginare Orlando e dal Laboratorio 80, l’evento si svolge con l’obiettivo di affrontare questioni legate alle identità e alle relazioni umane attraverso spettacoli e proiezioni.

Bergamo. Un percorso capace di suscitare riflessioni su temi ancora considerati tabù. Il festival è promosso dall’associazione culturale Immaginare Orlando e Laboratorio 80, esplora quest’anno il tema delle geografie sessuoaffettive. La scelta si configura come una risposta a un contesto politico e sociale che tende sempre più a opporsi al dialogo su consenso, affettività e sessualità. Una presa di posizione necessaria, che vuole esplorare il campo di possibilità nell’ambito delle relazioni fra individui, in un mondo come quello attuale dove diritti, sensibilità e soggettività sono sempre più a rischio. In quest’ottica, Orlando propone sei... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Torna il Napoli Queer Festival: sei giorni di spettacoli, cinema, musica, workshop e arti visiveDa martedì 14 a domenica 19 aprile, appuntamento con il Napoli Queer Festival 2026.

Cina, ricavi record nel 2025 per il mercato delle arti performative di PechinoLe statistiche mostrano che lo scorso anno nella capitale si sono svolti oltre 60.

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Torna il festival Orlando tra arti performative e cinemaIl festival queer internazionale di cinema, danza, teatro e incontri torna con la 13ª edizione, in programma dal 5 al 10 maggio ... bergamonews.it

Anziana violentata, l’imputato torna in libertà per un documento non tradotto - facebook.com facebook

Torna al cinema "Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, il documentario diretto da Simone Manetti, scritto da Emanuele Cava e Matteo Billi, prodotto da Ganesh produzioni e Fandango. x.com