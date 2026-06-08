A Busalla arriva la 24^ Festa delle Rose | ricco programma di eventi tra gastronomia mostre e spettacoli

Notizia in breve

Sabato 13 e domenica 14 giugno si svolge a Busalla la 24ª Festa delle Rose, con un programma che include eventi gastronomici, mostre e spettacoli. L’evento, tra i più attesi dell’entroterra genovese, ha ricevuto nel 2024 il marchio “Eventi di qualità” dall’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia e il riconoscimento come “Evento autentico ligure” dalla Regione. La manifestazione si svolge in diverse location della città.