Centro Piazza delle Erbe è viva 24 ore su 24 | i negozianti stilano un programma di eventi

Nel cuore del centro storico, Piazza delle Erbe si distingue per essere sempre animata, con attività commerciali che funzionano 24 ore su 24. I negozi di alimentari, abbigliamento e servizi si alternano durante il giorno, mentre i bar e i locali per gli aperitivi attirano visitatori fino a sera. I commercianti della zona stanno organizzando un programma di eventi per mantenere vivo il quartiere in ogni momento.

C’è un’area del centro storico in cui la desertificazione commerciale sembra non esistere, dove di giorno si animano negozi di alimentari, abbigliamento e servizi, oltre che i bar, e dagli aperitivi del pomeriggio fino a sera la gente continua a frequentare la zona per effetto dei numerosi locali.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio serve una vigilanza 24 ore su 24"“Bene l’annuncio dell’installazione delle telecamere al Pronto soccorso di Vaio, purché i tempi siano celeri, ma solo è un primo passo. Leggi anche: Inaugurata la nuova casa di comunità aperta 24 ore su 24 con ambulatori e specialisti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Centro storico: da martedì 5 maggio nuove modalità per la raccolta del cartone; Scheletro umano trovato negli scavi (per l’isola ecologica) a Faenza. È medievale; Ancona, Mercato delle Erbe, le pescherie al palo. Slitta la riapertura: Perdiamo clienti; Il nuovo Mercato delle Erbe prende forma: piano terra di nuovo operativo, lavori al primo livello. Faenza prova a ripartire. Piazza delle Erbe centro delle operazioni. Tra rap, rock e brindisiTutto pieno al brindisi di mezzanotte: a Faenza il Capodanno Rock fa il tutto esaurito in piazza delle Erbe, con i Mystic Doll, sul palco a partire dalle 21.30, guidati dalla performer Barbara Bandini ... ilrestodelcarlino.it Tentato omicidio in piazza delle Erbe, arrestato l’aggressoreGenova – Svolta nell’indagine del tentato omicidio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in piazza delle Erbe. I carabinieri del nucleo Operativo di Genova centro hanno arrestato un tunisino di 44 ... ilsecoloxix.it LabTv. . Prima uscita per “Noi di Centro” nell'ambito delle elezioni comunali di Avellino che vedono il partito con una sua lista nel campo largo a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza. In città l'assessore regionale Maria Carmela Serluca che ha parlato d - facebook.com facebook Capriolo in centro storico a Brescia: recuperato e liberato in natura x.com