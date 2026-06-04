Alle Murate Art District un giugno ricco di eventi tra mostre concerti e laboratori

Notizia in breve

A giugno 2026, Murate Art District ospiterà una serie di eventi tra mostre, concerti e laboratori. La programmazione include esposizioni di arte contemporanea, attività di ricerca e iniziative di partecipazione e inclusione. Gli spazi del distretto saranno coinvolti in un calendario di appuntamenti che coinvolgono artisti e pubblico. La manifestazione si svolgerà nel centro culturale, con diversi momenti dedicati alla creatività e alla partecipazione collettiva.