Alle Murate Art District un giugno ricco di eventi tra mostre concerti e laboratori
A giugno 2026, Murate Art District ospiterà una serie di eventi tra mostre, concerti e laboratori. La programmazione include esposizioni di arte contemporanea, attività di ricerca e iniziative di partecipazione e inclusione. Gli spazi del distretto saranno coinvolti in un calendario di appuntamenti che coinvolgono artisti e pubblico. La manifestazione si svolgerà nel centro culturale, con diversi momenti dedicati alla creatività e alla partecipazione collettiva.
Un mese ricco di appuntamenti tra arte contemporanea, ricerca, partecipazione e inclusione quello in programma a giugno 2026 negli spazi di MAD Murate Art District. Mostre, presentazioni, talk, workshop, spettacoli, concerti e restituzioni pubbliche compongono un calendario che attraversa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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