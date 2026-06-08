A Borgonovo torna la Festa del Gigi
Sabato 20 giugno alle 19, all’Area Ex Monastero di Borgonovo, si terrà la Festa del Gigi. L’evento prevede una serata con vari momenti organizzati sul posto. I soldi raccolti durante la manifestazione saranno donati al Sentiero del Tidone, un progetto di recupero o valorizzazione di un percorso locale. La festa si svolgerà anche in caso di maltempo.
Sabato 20 giugno alle ore 19 all'Area Ex Monastero di Borgonovo appuntamento con La festa del Gigi.I fondi raccolti saranno destinati al Sentiero del Tidone.Ingresso: 5 euro.L'evento è patrocinato dal Comune di Borgonovo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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