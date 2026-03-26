Tra tradizione e innovazione a Borgonovo torna la Fiera dell’Angelo

Da ilpiacenza.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiera dell’Angelo 2026 si terrà a Borgonovo con l’inaugurazione prevista per lunedì 6 aprile alle 11,30 al Fossato della Rocca. Alla cerimonia partecipano rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose, insieme al sindaco di Borgonovo e alla presidente della Provincia. Durante l’evento, sarà tagliato ufficialmente il nastro da parte del sindaco di Borgonovo e del sindaco dei ragazzi.

L’inaugurazione della Fiera dell’Angelo 2026 è fissata lunedì 6 aprile, alle 11,30 al Fossato della Rocca: qui, insieme alle autorità civili militari e religiose, il sindaco di Borgonovo e presidente della Provincia Monica Patelli taglierà ufficialmente il nastro con il sindaco dei ragazzi di Borgonovo. La storica manifestazione però prenderà il via già nella giornata di domenica 5 aprile. Per le festività di Pasqua e Pasquetta l’appuntamento è dunque a Borgonovo per riscoprire le radici del territorio tra zootecnia, agricoltura e prodotti tipici, per interrogarsi sul domani e, naturalmente, anche per divertirsi tra giochi, giostre, mostre, esposizioni, mercatini e buona tavola. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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