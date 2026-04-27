Apericena di primavera al Grande Albergo Roma torna la Festa del Gigi

Sabato 9 maggio alle 20:30 si terrà sulla terrazza panoramica del Grande Albergo Roma l'Aperi Cena di Primavera, evento che torna dopo un'assenza. L'iniziativa si chiamata Festa del Gigi e rappresenta un momento di ritrovo per gli ospiti. L'appuntamento si svolge in una location con vista sulla città e prevede un aperitivo seguito da cena. È prevista la partecipazione di persone che si sono iscritte in precedenza.

Sabato 9 maggio alle ore 20,30 sulla terrazza panoramica del Grande Albergo Roma torna la Festa del Gigi con l'Aperi Cena di Primavera.Info e prenotazioni: Gigi 3474882557.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate La Festa del Gigi: una notte anni '70 e '80 al King di CastelsangiovanniSabato 11 aprile alle ore 22 alla discoteca King di Castelsangiovanni torna La Festa del Gigi. Sagra del Pesce di Chioggia: torna la grande festa del gusto sul mareDal 10 al 19 luglio 2026 torna la Sagra del Pesce di Chioggia, giunta alla 87ª edizione, uno degli appuntamenti folkloristico-gastronomici più attesi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primavera in festa a Monselice al Centro Parrocchiale SS. Redentore dal 24 al 26 aprile 2026; Padova e l’arte dello spritz: guida ai migliori aperitivi nel centro storico; Dalle vacanze ai trasporti, torna lo spettro dell’austerità (e un po’ ce lo siamo cercati); Sagra di San Giorgio - Oratorio di Solza - eventi. SANT’ANTONINO DI SUSA: IL MENU DEL 25 APRILE ALLA TRATTORIA DEI COLORISANT'ANTONINO DI SUSA (redazionale) - Menu del 25 aprile, Apericena del giovedì, e Cena con Delitto: la Trattoria dei Colori di Sant’Antonino di Susa presenta un ricco calendario di appuntamenti gastr ... valsusaoggi.it OGNI GIOVEDÌ APERICENA A 18 €: TRATTORIA DEI COLORI A SANT’ANTONINO DI SUSASANT'ANTONINO DI SUSA - La Trattoria dei Colori questo fine settimana si prende qualche giorno di riposo, ma Francesco e Massimo anticipano la clientela con la prima novità della primavera-estate. A p ... valsusaoggi.it L'apericena della Grotta di San Michele Montevettolini 0572 503371 vi aspetta Mercoledì 29 per una serata spettacolare Con Paola Guadagno DJ Orlando Maccioni e sfilata di Moda Mare il Capriccio presenta la serata Mario Diolaiuti - facebook.com facebook