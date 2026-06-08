70 anni di sogni illusioni speranze poesia le liriche di Claudio Arzani ai mercoledì coi grilli per la testa

Notizia in breve

Mercoledì 10 giugno si è tenuta una presentazione in libreria di Claudio Arzani, noto giornalista e scrittore. Durante l’evento, ha letto alcune sue poesie e ha parlato della sua attività poetica, sottolineando i temi di sogni, illusioni e speranze. La rassegna letteraria “mercoledì coi grilli per la testa” ha ospitato l’autore, che ha partecipato come poeta, evidenziando il suo impegno sociale nel corso della sua carriera.