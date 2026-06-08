70 anni di sogni illusioni speranze poesia le liriche di Claudio Arzani ai mercoledì coi grilli per la testa

Da ilpiacenza.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 10 giugno si è tenuta una presentazione in libreria di Claudio Arzani, noto giornalista e scrittore. Durante l’evento, ha letto alcune sue poesie e ha parlato della sua attività poetica, sottolineando i temi di sogni, illusioni e speranze. La rassegna letteraria “mercoledì coi grilli per la testa” ha ospitato l’autore, che ha partecipato come poeta, evidenziando il suo impegno sociale nel corso della sua carriera.

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Claudio Arzani, già conosciuto come giornalista e scrittore caratterizzato dall'impegno sociale, mercoledì 10 giugno in Libreria Romagnosi nell'ambito della rassegna letteraria dei "mercoledì coi grilli per la testa" presenta nella veste di poeta e, come tiene ad evidenziare, "nel nome della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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