Un po’ di folklore nel dialetto piacentino Ettore Cravedi ai Mercoledì coi grilli per la testa

Da ilpiacenza.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla rassegna dei "Mercoledì coi grilli per la testa" il 20 maggio alle ore 17,30 torna in Libreria Romagnosi Ettore Cravedi per la seconda serata del ciclo "Un po’ di folklore nel dialetto piacentino". Introdotto dal giornalista e scrittore Claudio Arzani, Cravedi - già insegnante, pubblicista e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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