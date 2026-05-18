Un po’ di folklore nel dialetto piacentino Ettore Cravedi ai Mercoledì coi grilli per la testa
Alla rassegna dei "Mercoledì coi grilli per la testa" il 20 maggio alle ore 17,30 torna in Libreria Romagnosi Ettore Cravedi per la seconda serata del ciclo "Un po’ di folklore nel dialetto piacentino". Introdotto dal giornalista e scrittore Claudio Arzani, Cravedi - già insegnante, pubblicista e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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