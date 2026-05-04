L’ultima cena a Hopeville | Francesca Salotti ai Mercoledì coi grilli per la testa

Il 6 maggio alle 17,30, alla Libreria Romagnosi, si terrà un evento nell’ambito della rassegna “Mercoledì coi grilli per la testa”. Durante l’incontro, introdotto dal giornalista e scrittore Claudio Arzani, interverrà Francesca Salotti, nata a Piacenza nel 1974. La scrittrice, diplomata al liceo classico e laureata in Giurisprudenza, ha conseguito anche un Master in Tecnica della narrazione presso una scuola di formazione.