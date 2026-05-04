L’ultima cena a Hopeville | Francesca Salotti ai Mercoledì coi grilli per la testa
Il 6 maggio alle 17,30, alla Libreria Romagnosi, si terrà un evento nell’ambito della rassegna “Mercoledì coi grilli per la testa”. Durante l’incontro, introdotto dal giornalista e scrittore Claudio Arzani, interverrà Francesca Salotti, nata a Piacenza nel 1974. La scrittrice, diplomata al liceo classico e laureata in Giurisprudenza, ha conseguito anche un Master in Tecnica della narrazione presso una scuola di formazione.
Alla rassegna dei "Mercoledì coi grilli per la testa" il 6 maggio alle ore 17,30 alla Libreria Romagnosi, introdotta dal giornalista e scrittore Claudio Arzani, Francesca Salotti, piacentina classe 1974, diploma al Classico, laure in Giurisprudenza, Master in Tecnica della narrazione alla Scuola.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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