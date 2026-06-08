55 secondi | il terremoto del Friuli e la forza della rinascita diventano un' opera musical su Rai 3 Bis

Un’opera straordinaria per non dimenticare, ma soprattutto per celebrare la forza di un popolo. Arriva sul piccolo schermo la versione televisiva di "55 secondi", lo spettacolo musicale nato per commemorare il cinquantesimo anniversario del tragico terremoto che il 6 maggio 1976 colpì il Friuli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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50° DEL TERREMOTO IN FRIULI Voci della Val del Lago Trailer

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