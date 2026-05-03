Zuppi a Gemona | Il terremoto del Friuli ci insegna la forza del pensarsi insieme

A Gemona, il cardinale ha ricordato come il terremoto del 1976 abbia lasciato un’eredità di solidarietà che ancora oggi rappresenta un esempio per tutto il Paese. Ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide collettivamente, evidenziando come il pensarsi insieme sia fondamentale per superare le difficoltà. La visita si è concentrata sul ricordo di quel tragico evento e sulla forza della collaborazione tra comunità e istituzioni.

“Solidarietà” non è solo una parola, ma l’eredità concreta che il Friuli ha lasciato all’Italia intera dopo la tragedia del 1976. A ribadirlo è stato il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, intervenuto presso la Biblioteca del Santuario di Sant'Antonio di Padova a Gemona per.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Gemona, il Cardinale Zuppi guida la preghiera per i 50 anni del sisma? Cosa scoprirai Dove si svolgerà la celebrazione nella caserma Goi Pantanali? Chi parteciperà al dialogo tra il Cardinale e i giovani? Come verrà... Leggi anche: Giro d’Italia 2026, ventesima tappa Gemona del Friuli-Piancavallo: la giornata del verdetto finale Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gemona si prepara, domenica la messa con il Cardinale Zuppi; 50° terremoto: Gemona, 3 maggio, santa messa presieduta dal card. Zuppi; 50° sisma, domenica dalle 15.30 Santa Messa a Gemona in diretta su Telefriuli; Gemona, attesa per la messa e l'incontro con il Cardinale Zuppi: previsti 10 mila fedeli, ancora posti disponibili. A Gemona il cardinale Zuppi porta la benedizione di papa Leone al FriuliAlle spalle del presidente della Cei campeggia il Crocefisso ligneo mutilato. Alla Messa in caserma le Diocesi gemellate e i volontari di allora ... rainews.it Zuppi a Gemona: Il terremoto del Friuli ci insegna la forza del pensarsi insiemeA cinquant'anni dal sisma del 1976, il presidente della Cei commemora la ricostruzione sottolineando il valore della coesione sociale: La solidarietà fu una scelta di popolo ... udinetoday.it LA FOTOGALLERY | Circa 5 mila fedeli, 200 concelebranti e moltissime autorità. Alla Caserma Goi Pantanali di Gemona la messa di commemorazione delle vittime del terremoto, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi. Ecco le immagini più belle (Foto facebook #Zuppi alla commemorazione del terremoto in #Friuli: la Chiesa di allora seppe interpretare le attese del popolo sulla ricostruzione. #vaticannews @CEI_news x.com