Il 6 maggio 1976, alle 21:10, il Friuli fu colpito da un terremoto di magnitudo 6,5. La prima scossa durò 55 secondi e causò ingenti danni alla regione. In quel momento, numerosi eventi sportivi si svolgevano in Italia, tra cui partite di calcio e gare di Formula 1. Dopo il sisma, gli sportivi si unirono in iniziative di aiuto e solidarietà per le zone colpite.

L’apocalisse si fece annunciare da un boato. La terra del Friuli si aprì, le case si sbriciolarono, il cielo si impastò di polvere, prese il colore del fuoco. Una manciata di minuti aveva appena superato le nove della sera, era il 6 maggio, un giovedì. L’anno, il 1976. Il terremoto fu devastante, pari a 6,5 gradi della scala Richter. La prima scossa durò un’eternità, cinquantacinque secondi. Nel suo sinistro sviluppo, di di crepa in crepa, uccise 989 persone, a migliaia i feriti, gli sfollati, quelli che persero tutto. L’acquedotto regionale quella sera saltò, più di 150mila persone rimasero senza acqua. L’epicentro fu prima individuato nel monte San Simeone, poi a Lusevera, nelle terre di confine fra l’Italia e quella che allora era la Jugoslavia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calcio, Giro, F1: la gara d'aiuti dello sport dopo quei 55 secondi che devastarono il Friuli

Notizie correlate

16 marzo 1978, l’attacco al cuore dello Stato: Aldo Moro e quei 55 giorni che sconvolsero la RepubblicaIl 16 marzo 1978 le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro in via Fani, a Roma, uccidendo tutti e cinque gli agenti della sua scorta.

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Quei favolosi quattro ragazzi. Il Napoli vuole applaudire i Fab Four dopo 5 mesi”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Gran premio GP Miami Formula 1 2026; F1: a Miami vince Antonelli, sesta la Ferrari di Leclerc; F1 Miami: vince Antonelli, harakiri Leclerc; Sport in tv oggi (sabato 2 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Sport e Calcio in TV oggi, stasera e in settimana. La Guida tv completaScopri dove vedere le partite di Calcio e tutto lo Sport in Televisione: leggi la Guida TV completa con match ed eventi in programma, in chiaro e pay tv. sport.virgilio.it

F1 GP Miami, anteprima, orari e dove vedere in tv: inizia un nuovo campionato? Novità per la Ferrari e non soloRiprende la stagione 2026 di F1 dopo una pausa di più di un mese: si riparte dal GP di Miami, con diverse novità. Caratteristiche, orari e dove vedere in tv ... sport.virgilio.it

Marco Van Basten torna a far discutere parlando di calcio italiano - facebook.com facebook

#Bergomi: " #Beccalossi ha fatto innamorare tanta gente del calcio" x.com